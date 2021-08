Kraków. Budowa Cogiteonu postępuje. Widać już pierwsze elementy budynku

- Stoi już południowa ściana fundamentowa. Konstrukcja docelowo znajdzie się pod ziemią, aby umożliwić swobodny dostęp do ogrodów na dachu. To fragment budynku położony najbliżej betonowego pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Budynek z poziomu gruntu będzie się łagodnie wznosił w kierunku al. Bora-Komorowskiego, stopniowo się zwężając. W takim samym kierunku prowadzone są prace: od strony południowej do północnej - mówi nam Piotr Koziarz, rzecznik MCN Cogiteon.

Coraz bardziej zaawansowane są prace ziemne i zbrojarskie. Pojawiły się już fundamenty pod instalacje w salach wystawowych. - Oznacza to, że słupy i ściany konstruowane są już w części magazynowej i laboratoryjnej. Aktualnie na placu pracują dwa dźwigi. Docelowo będą cztery. Zaplecze budowy znajduje się w miejscu, które będzie przekształcone w park - dodaje Piotr Koziarz.