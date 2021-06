Kraków. Budowa dwóch zbiorników za 32 mln zł ma uchronić Stary Bieżanów i os. Złocień przez zalewaniem

Kraków. Chcą poprawić jakość wody w Zalewie Nowohuckim zamykając dopływ kanału Młynówka. Na to musi się zgodzić ArcelorMittal

Po wizji lokalnej kanału Młynówka, przez który wpływają nieczystości do Zalewu Nowohuckiego, zarząd Zielenie Miejskiej uznał, że najlepszym wyjściem będzie zamknięcie kanału. To ma zapobiec dostawaniu się do akwenu bakterii E.coli oraz paciorkowców kałowych, które są niebezpieczne dla ludzi. ArcelorMIttal, który zarządza kanałem, nie mówi nie zamknięciu, ale wcześniej musi sprawdzić, jaki będzie to miało wpływ na proces technologiczny, do którego potrzebna jest woda czerpana właśnie z Młynówki.