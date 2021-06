Kraków. Mieszkańcy zwracają uwagę na niedoskonałości Zalewu Nowohuckiego. ZZM odpowiada, że nie jest to jeszcze inwestycja zamknięta

Na jego prośbę radny Michał Drewnicki, wystosowałem interpelację do prezydenta Jacka Majchrowskiego, przesyłając pismo i fotografie. Prezydent ma teraz 14 dni na ustosunkowanie się do złożonego wniosku.

"Tężnia solankowa po latach budowy została oddana do użytku mieszkańców Krakowa, jednak jej otoczenie (najbliższe i dalsze) do dzisiaj nie jest dokończone, nie jest zadbane należycie – pod względem wygody wypoczynku, a także estetyki otoczenia" - żali się jeden z mieszkańców.

Tymczasem głos zabrał Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

- Po zniesieniu obostrzeń zalew stał się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc, trzeba pamiętać, że to też ma wpływ na szybsze zużycie niektórych miejsc. Cały czas obserwujemy jak działa zrewitalizowany teren nad zalewem i na bieżąco będziemy m.in. dosiewać trawę i dostawiać ławki - mówi Piotr Kempf.

Dyrektor ZZM zapewnia, że w budżecie miejskim na następny rok na pewno będą zarezerwowane środki na inwestycje wokół zalewu.

A co z poprawa jakości wody w zalewie?

Mieszkańcy zwracają również uwagę na kiepską jakość wody w akwenie. W tej sprawie odbyła się wizja lokalna kanału Młynówka, przez który wpływają nieczystości do Zalewu Nowohuckiego. Zarząd Zielenie Miejskiej uznał, że najlepszym wyjściem będzie zamknięcie kanału. To ma zapobiec dostawaniu się do akwenu bakterii E.coli oraz paciorkowców kałowych, które są niebezpieczne dla ludzi. ArcelorMIttal, który zarządza kanałem, nie mówi nie zamknięciu, ale wcześniej musi sprawdzić, jaki będzie to miało wpływ na proces technologiczny, do którego potrzebna jest woda czerpana właśnie z Młynówki.