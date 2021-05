Kraków. Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej: rozkopią ulicę Opolską [ZDJĘCIA]

- Trwają prace na wielu odcinkach związanych z budową linii tramwajowej do Górki Narodowej. Nie odnotowujemy opóźnień w robotach. W rejonie ulicy Opolskiej kończą się prace związane z przekładką podziemnej infrastruktury, m.in. ciepłowniczej, energetycznej, gazowej. Po tych robotach będą mogły się rozpocząć prace związane z budową tunelu i dwóch estakad. Przewidujemy, że wspomniane roboty ruszą na przełomie lipca i sierpnia. W związku z budową tunelu potrzebne będą wykopy. To oznacza, że samochody będą musiały omijać teren objęty pracami - informuje Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Przy ul. Opolskiej powstaną aż trzy obiekty inżynierskie, aby zapewnić bezkolizyjny przejazd tramwajom. Pierwszy z obiektów to ok. 100-metrowy tunel dla ruchu kołowego na linii wschód – zachód. Zaraz obok tunelu powstanie estakada dla tramwaju nad doliną potoku Sudoł i ulicą Nad Sudołem. Obok torowiska znajdzie się miejsce dla chodnika, ścieżki rowerowej, a także drogi, którą kierowcy będą mogli pojechać na północ.

Zaawansowane są prace związane z budową kładki dla pieszych w rejonie ul. Szopkarzy. Ma ona pozwolić na bezpieczne przejście nad powstającym torowiskiem i ulicami, ułatwiając dojście zarówno do osiedli znajdujących się w tym miejscu, jak i parkingu P&R, który powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku tramwajowego. W ramach prac związanych z budową kładki wykonano już m.in. część fundamentów podpór kładki i podpór pochylni centralnej. Zgodnie z planem, do końca tego roku powstaną wszystkie podpory, elementy nośne kładki oraz pochylni zachodniej, centralnej oraz wschodniej. W przyszłym roku przewidziane są prace wykończeniowe tj. malowanie obiektu, montaż balustrad , nawierzchnie.

Równoległy do tej estakady będzie podobny obiekt nad doliną potoku Sudoł przeznaczony dla samochodów, pieszych i rowerzystów, który łączyć się będzie z rondem nad tunelem ulicy Opolskiej. Taki rodzaj skrzyżowania, od którego odseparowany będzie ruch tramwajowy, pozwoli na włączenie się w ul. Opolską i dojazd do parkingu park&ride koło pętli Krowodrza Górka.

Nad Białuchą powstaje liczący kilkanaście metrów długości i kilkanaście metrów szerokości obiekt mostowy. Znajdzie się na nim miejsce dla torowiska, ścieżki rowerowej, chodnika i nowej ulicy. Ta ostatnia ma również za zadanie przejąć ruch z istniejącej sieci dróg. Dotychczas wykonano podpory oraz tzw. ustroje nośne wraz z elementami chodnikowymi w 90 proc. Do dokończenia pozostało wykonanie zasypek, płyt przejściowych, montaż dylatacji i elementów chodnikowych na skrzydłach przyczółków. Ma to zostać wykonane do końca wakacji tego roku. Pozostałe prace wykończeniowe tj. malowanie, układanie nawierzchni oraz wyposażenie przewidziane są do wykonania w przyszłym roku.

Powstaje też przepust nad potokiem Bibiczanka. To niewielki obiekt, na którym również będą usytuowane wszystkie elementy infrastruktury komunikacyjnej: od torowiska, przez ulicę po chodnik i ścieżkę rowerową. Do tej pory wykonano połowę obiektu od strony wylotu. Obecnie trwają przygotowania do budowy palisad zabezpieczających część wlotową przepustu na czas realizacji robót fundamentowych. Ten element oraz połączenie części wlotowej i wylotowej przepustu mają zostać zrealizowane w ciągu kilku tygodni. Prace wykończeniowe obiektu mają zostać wykonane w przyszłym roku.