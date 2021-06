Kraków. Budowa Trasy Łagiewnickiej: jeżdżą już w tunelach, nad nimi sadzą drzewa [ZDJĘCIA]

Podkreśla, że obecnie pogoda sprzyja prowadzeniu prac na wszystkich odcinkach budowy. Do końca czerwca wykonawcy (inwestycję realizuje firma Budimex w konsorcjum z Ferrovial Agroman) chcą nadrobić zaległości spowodowane trzecią falą pandemii, kiedy to z powodu zakażeń koronawirusem i kwarantanny część pracowników przebywała na zwolnieniach i trzeba było ograniczyć zakres części prac. W połowie tego roku powinno być wiadomo, czy uda się zakończyć inwestycję w całości zgodnie z umową do końca 2021 r.

Zieleń oraz obiekty rekreacyjne (m.in. boiska, place zabaw) zaplanowano także nad tunelem budowanym na odcinku od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową.

Przypomnijmy, że Trasa Łagiewnicka, o długości 3,5 km, powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej.

W ramach zadania powstają tunele: pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta (ok. 200 m), na terenie Białych Mórz między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II (ok. 700 metrów), pod ul. Zakopiańską (ok. 60 m), od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową (ponad 500 m), pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i planowanej ul. 8 Pułku Ułanów (ok. 22 m), pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj (ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej).