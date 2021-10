Kraków. Budują mosty i kładkę pieszo-rowerową łączącą Grzegórzki z Zabłociem [ZDJĘCIA]

- Kładka powstaje w ramach trzeciego z budowanych mostów. Ciąg pieszo-rowerowy zostanie wyznaczony wzdłuż torowiska na tym obiekcie - informuje Piotr Hamarnik z PKP Polskie Linie Kolejowe.

Budowa mostów kolejowych w Krakowie realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. To inwestycja za przeszło 1 mld zł. Powstał już jeden most - pierwszy od strony mostu Kotlarskiego. Budowany jest most środkowy i położony bliżej Starego Miasta. W ramach ostatniego z tych obiektów powstaje też kładka Grzegórzki - Zabłocie. Ostatni most kolejowy wraz z kładką ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku.

Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotnym założeniami PKP cztery tory linii kolejowej miały zostać usytuowane na dwóch mostach pojedynczych i jednym podwójnym. Projekt nie uwzględniał ruchu pieszo–rowerowego.