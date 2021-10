Kraków. Czy w stolicy Małopolski naprawdę warto inwestować?

We wtorek (19 października) został przedstawiony raport „Potencjał inwestycyjny Krakowa”, w którym ogłoszono wyniki badania Business Environment Assessment Study (BEAS). Celem badania jest opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy.

- W regionie jesteśmy niekwestionowanym liderem jeżeli chodzi o świadczenie usług dla nowoczesnego biznesu. Myśląc o regionie, nie myślę o Polsce, myślę o Europie i głównie o Europie środkowo-wschodniej. Ponad 250 koncernów, które są zlokalizowane w Krakowie, w których pracuje około 85 tysięcy ludzi. (…) Jeżeli my chcemy dalej jako Kraków utrzymywać tą pozycje miasta, który bardzo liczy się jako dynamiczny rozwijający się ośrodek gospodarczy, to przede wszystkim cały czas musimy podnosić jakość życia mieszkańców – wyjaśnia wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju, Jerzy Muzyk.

Najwyższe oceny, w 10-punktowej skali, otrzymały aspekty takie jak potencjał edukacyjny (7,9), ocena lokalizacji jako miejsce do życia (7,1) oraz potencjał biznesowy (7,0). Analizie poddano 7 czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy, ocena lokalizacji jako miejsca do życia. W raporcie przeanalizowano także inne czynniki, m.in. koszty życia, poziom wynagrodzeń czy zachęty inwestycyjne.