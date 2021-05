Kraków. Dawny areszt śledczy w Podgórzu. Co dziś tam jest, co można tam zobaczyć? Weszliśmy do środka. Kraty, strach i mrok [ZDJĘCIA] Artur Drożdżak

To w tych murach powstał słynny więzienny protestsong "Czarny chleb i czarna kawa", to tutaj w czasie niemieckiej okupacji torturowano Polaków działających w ruchu oporu. Co dziś można zobaczyć w opuszczonych celach i pomieszczeniach dawnego Aresztu Śledczego w krakowskim Podgórzu? Obiekt został zamknięty 31 marca 2018 r., teraz stoi pusty i jest w gestii Instytutu Pamięci Narodowej. My weszliśmy do środka mrocznego budynku przy ulicy Czarnieckiego 3.