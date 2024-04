Rabczanin produkował i sprzedawał narkotyki. W domu miał 7 kg marihuany i 300 tys. zł

Podczas przeszukania pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli bardzo duże ilości marihuany i gotówkę. Narkotyki były już przygotowane do dystrybucji, poporcjowane i zapakowane w foliowe worki. Ukryte w szafie drzwiczki doprowadziły policjantów do niewielkiego pomieszczenia, którego wnętrze przygotowano pod uprawę konopi. Zainstalowane były tam lampy grzewcze i wentylatory, a w małych pojemnikach rosły sadzonki marihuany. Tego dnia zabezpieczono ponad 7 kilogramów marihuany oraz 300 tys. zł w gotówce. Wartość rynkowa zabezpieczonych narkotyków wynosi blisko 400 tys. złotych.

45-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawy, wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 45-latka tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku i podejrzany na najbliższe 3 miesiące trafił do aresztu, gdzie będzie oczekiwał na wyrok. Za popełnione przestępstwa, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 nawet do 20 lat.