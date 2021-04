Kraków. Fala remontów i zmian na drogach oraz w komunikacji miejskiej

Autobusy linii 221 będą kursować po trasie objazdowej do odwołania. W rejonie ul. Łutnia Od Małego Płaszowa P+R do przystanku Przewóz (do skrzyżowania ulic: Rączna / Wrobela) autobusy kursuje po stałej trasie, następnie po trasie objazdowej: Wrobela – Śliwiaka – Trakt Papieski – Trakt Ojca Świętego JP II – Brzegi Pętla i od mostu nad rzeką Serafa wraca na stałą trasę do Niepołomic Dworca. W kierunku przeciwnym analogiczna trasa objazdowa.

Koszt prac to ok. 170 tys. zł.

Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca, z ich koszt to ok. 800 tys. zł

Ulica Walerego Eljasza Radzikowskiego – na odcinku od Zygmuntowskiej do Czerwieńskiego – zyska nową nawierzchnię. W pierwszej kolejności drogowcy zajmą się chodnikami, później nawierzchnią. W związku z pracami będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu – ruch jednokierunkowy na odcinku od Weissa do Czerwieńskiego, dla pojazdów zostanie wyznaczony objazd.

Z kolej pod wiaduktem W-08 zaczął obwiązywać zakaz poruszania się pojazdów, których wysokość przekracza 3,7 m. Ograniczenie wynika z wkroczenia przebudowy obiektu kolejowego w kolejny etap. Taka organizacja będzie funkcjonować do lipca br.

Budowa tramwaju do Górki Narodowej

W związku z postępem prac przy budowie linii KST do Górki Narodowej w najbliższych dniach zostaną wprowadzone korekty w tymczasowej organizacji ruchu.



Skrzyżowanie Siewna – Pachońskiego – Mackiewicza

Od 4 maja przez 3 dni trwać będzie rozbiórka wysepek przy wlotach na rondo, a od 7 maja rozpocznie się rozbiórka wyspy ronda. W jej miejsce powstanie nawierzchnia tymczasowa – roboty spowodują jedynie zawężenia jezdni wewnętrznych, ruch prowadzony będzie jak obecnie. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do końca maja.

Opolska

Od 4 maja przez trzy dni zawężona będzie jezdnia północna na czas budowy wjazdu do pobliskiej restauracji. Z kolei od 8 do 29 maja ruch poprowadzony będzie jezdnią północną na odcinku od kładki dla pieszych do skrzyżowania Opolska – Pleszowska na takich samych zasadach jak obecnie, tj. w kierunku Nowej Huty 1 pas, w kierunku Katowic – 2 pasy. W tym czasie, na jezdni południowej ul. Opolskiej, budowany będzie kanał o średnicy 1,8 m wraz z podpięciem go do już istniejącego kanału.