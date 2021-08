Kraków. Gdzie stanie kolejna Pracownia Młodych? Lokalizacje zaproponuje organizacja biorąca udział w trwającym konkursie ofert

Nowa pracownia dołączy do dwóch już istniejących: na ulicy Zachodniej 7/3A oraz Piastów 22. Przestrzenie pracowni zostały zorganizowane tak, by młodzi ludzie w wieku 13-26 lat mogli się tutaj spotkać, pouczyć, zażyć kultury, zrealizować potrzeby związane z aktywizmem społecznym i obywatelskim, rozwijać pasje czy po prostu odpocząć. Krakowianie mogą również korzystać, z dostępnej oferty zajęć. Pracownie czynne są od poniedziałku do piątku oraz w niektóre soboty.

Są one odpowiedzią na postulaty młodych krakowian, które zgłosili oni w diagnozie i ankietach realizowanych przed opracowaniem programu Młody Kraków 2.0. Zwrócili w nich uwagę na brak przestrzeni, która posłużyłaby im za miejsce nauki, spotkań, wspólnych działań (w tym kulturalnych), a w dodatku byłaby za darmo.

Trwa konkurs ofert na prowadzenie nowej pracowni skierowany do organizacji pozarządowych, które dysponują lokalem na własność. Trzecia pracownia może stanąć w dowolnej części miasta, z wyłączeniem dzielnic, w których takie przestrzenie już funkcjonują, czyli Dzielnicy VIII Dębniki oraz Dzielnicy XV Mistrzejowice. Termin zgłoszeń upływa 27 sierpnia br. Organizacja, która zwycięży w konkursie, poprowadzi pracownię przez najbliższe dwa lata - od 1 października 2021 do 31 sierpnia 2023. We wspomnianym okresie na ten cel miasto planuje przeznaczyć ponad 315 tysięcy złotych.