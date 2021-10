Kraków. Grobowce Cmentarza Rakowickiego: zabytkowe, piękne i... w opłakanym stanie

Niektóre groby porasta mech albo kompletnie przykrył je bluszcz i pióropusze paproci. Zapadają się, rozsypują się ich elementy, od dawna już nie jest możliwe odczytanie, kto jest w nich pochowany. Nikt ich nie porządkuje.

„Cmentarz nie ma właściwej inwentaryzacji, ogrodnika, solidnego nadzoru konserwatorskiego, sprawnych służb porządkowych” - podsumowała ostatnio w mediach społecznościowych Monika Bogdanowska, była już wojewódzka konserwator zabytków. Jak się okazuje, gdy objęła to stanowisko ponad dwa lata temu, próbowała interweniować u władz Krakowa w sprawie tej nekropolii, za którą odpowiada Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

- Napisałam wtedy pismo do pana prezydenta, podkreślając, że Cmentarz Rakowicki to obiekt wysokiej klasy i spoczywają tam tysiące ludzi, którzy tworzyli to miasto. Nie można liczyć tylko na OKRK i na to, że Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa będzie naprawiać nagrobek rocznie. Potrzeba dalszej wizji tego, jak to miejsce powinno wyglądać. I zwróciłam uwagę, że ten cmentarz nie ma podkładów geodezyjnych. To jest niepojęte, że miasto na zarządzanej przez siebie nieruchomości nie ma podkładów geodezyjnych, czyli nie wiadomo, co gdzie jest! Jest jakaś górka, na której leży blok kamienny, a my nie wiemy, czy tam jest jeden nagrobek, czy dwa, czy trzy - mówi nam Monika Bogdanowska.