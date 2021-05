Kraków. Hype Park wystartował z hukiem. Sukces organizatorów, ale i problem. Było głośno, skarżyli się pacjenci szpitala

FLESZ - Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Dwa miesiące później Hype Park został oficjalnie otwarty. Na miejscu pojawiły się prawdziwe tłumy, a kolejki ludzi do wejścia liczyły kilkaset metrów. Po miesiącach zamknięcia w lockdownie, po tym, gdy zdjęto już część obostrzeń, ludzie byli spragnieni wieczornego wyjścia na miasto i wspólnego spędzania czasu.

Hype Park to wiosenno-letni festiwal miejski, pełen koncertów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych, imprez muzycznych, targów, lokalnych inicjatyw oraz miejsce spotkań całego Krakowa. Nowa inicjatywa zagości pod adresem Kamienna 10-12 w industrialnej scenerii, w większości na ogromnym, otwartym terenie. Pomysłodawcami i twórcami Hype Parku są Emil Hołubiczko oraz Bartosz Szejbal i Tomek Ochab, którzy prowadzili popularny klub Fabryka w dawnej fabryce Miraculum na Zabłociu. Tak o Hype Parku pisaliśmy w marcu.

Kraków przez ostatnie miesiące żył we względnej ciszy. Restauracje, puby i kluby były zamknięte. Ludzie zapomnieli, że w mieście czasami bywa głośno. Ze zdwojoną siłą przypomniało się to wszystkim w miniony weekend.

Pierwszy uwagę zwrócił na to Dariusz Partyka, radny dzielnicowy z Prądnika Białego. - I powstał nowy problem. Nie wiem, czy to przez to, że obok jest sporo otwartej przestrzeni, ale głośnie dudnienie przez całą noc niesie się bardzo daleko i słuchać je bardzo wyraźnie nie tylko przy szpitalu Narutowicza, ale także na Żabińcu i całej ulicy Siemaszki aż po Zdrową. Jest to problem, którym realnie trzeba się będzie zająć przez zgłaszanie służbom i właściwym instytucjom, bo jest to nowy problem dla wielu mieszkańców – skomentował na Facebooku jeszcze w weekend.

O tym, że w szpitalu było słychać odgłosy imprezowania, mówi nam także radna miejska Teodozja Maliszewska, która zasiada w radzie społecznej szpitala. - Pacjenci się skarżyli na hałas i musieli siedzieć przy zamkniętych oknach. Jak zaczęli łupać w perkusję, to nie sposób było wytrzymać – mówi nam radna.

Kilkadziesiąt interwencji policji

Policja potwierdza, że w weekend przy ulicy Kamiennej interweniowała kilkadziesiąt razy. - Zgłoszenia dotyczyły zakłócania ciszy oraz porządku. Większość z nich się potwierdziła. Policjanci wystawili dwa mandaty: za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz za używanie wulgaryzmów - mówi nam Piotr Szpiech, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Niektórzy uczestnicy otwarcia Hype Parku nie zachowywali też między sobą odpowiedniego dystansu, narzuconego przepisami w związku z pandemią koronawirusa. - Na miejscu był radiowóz, z którego puszczane były komunikaty, dotyczące stosowania się do zasad reżimu sanitarnego. Mundurowi rozmawiali też z organizatorami wydarzenia, sporządzono kilka notatek, które mogą być podstawą do skierowania wniosków o ukaranie tych osób do sądu - informuje Szpiech.

Świadkowie mówią o bardzo dużym rozgardiaszu. - Była masa ludzi. Niektórzy pili alkohol, stojąc w kolejce, co przyczyniało się do awantur. Na teren Hype Parku nie można było wejść z własnym alkoholem, dlatego wiele osób wypijało go jeszcze przed wejściem, a butelki zostawiano, gdzie popadnie, stąd ten okropny bałagan - mówi pani Kinga.