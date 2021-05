Kraków. Inauguracja igrzysk na stadionie Wisły. Konieczna będzie modernizacja. Powstanie także nowa hala?

Bez rządowych gwarancji Kraków nie zorganizuje igrzysk. To ostatni dzwonek na specustawę w tej sprawie, która ma zapewnić finansowanie ze strony państwa i pozwoli na przeprowadzenie inwestycji, tak by zdążyć do 2023 roku

Pojawiła się też koncepcja, by wybudować nową halę sportową na 4-5 tys. widzów. - Skoro obecnie planuje się, że w ramach igrzysk mają zostać przeprowadzone zawody w 24-26 dyscyplinach, to taki obiekt jest potrzebny. Mógłby powstać na terenie dawnych basenów Wisły przy ulicy Reymonta - mówi Janusz Kozioł.

Dlaczego wciąż nie ma specustawy w sprawie igrzysk? Do tematu odniósł się marszałek małopolski Witold Kozłowski w rozmowie z Radiem Kraków. - Jeżeli Europejskie Stowarzyszenie Komitetów Olimpijskich nie skończyło negocjacji z międzynarodowymi federacjami sportowymi w sprawie ostatecznego koszyka dyscyplin, to trudno jest skonstruować specustawę. Nie mając pewności – nie jest to zależne od nas - jakie będą dyscypliny, trudno jest zaprogramować miejsca, gdzie będą zlokalizowane inwestycje w infrastrukturę sportową. Nieco pomylono kolejność. Upieranie się, że najpierw musi być specustawa, potem umowa host city, nie ma logicznego podejścia do tego tematu - wyjaśnił w Radiu Kraków Witold Kozłowski.