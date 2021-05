Kraków. Jesienią rozpocznie się przebudowa alei Róż w Nowej Hucie. Zamiast betonu będzie zieleń, tak jak dawniej [ZDJĘCIA]

Koncepcja przebudowy centralnego punktu Nowej Huty ma już pozytywną opinię miejskiego konserwatora zabytków. Wśród zaleceń znalazły się m.in. zapis mówiący o tym, że „Projekt powinien być podporządkowany wartościom historycznym i zachowywać otwarte osie widokowe. Forma mebli ulicznych, a także innych wprowadzanych elementów małej architektury powinna być spójna i stylistycznie odpowiadać oryginalnie występującym w granicach układu urbanistycznego Nowej Huty.

Zmiana ma być powrotem do przeszłości. Chodzi o fragment alei Róż między aleją Przyjaźni a placem Centralnym - miejsce znane z pomnika Lenina, który stał tam przez kilkanaście lat. Przed postawieniem pomnika środek wypełniała zieleń, ogromne krzewy róż, do tego alejki

- Stara Nowa Huta dzięki utworzeniu Parku Kulturowego ma zielone światło na to, by odtwarzać przestrzenie, a więc nasza rewitalizacja będzie polegała na zazielenieniu placu miedzy Centrum B i C. Realizacja wpisuje się działania Krakowa w kontekście adaptacji do zmian klimatu – mówi Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, nowohucka aktywistka, pomysłodawczyni projektu.