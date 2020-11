Kraków. Jest przetarg na koncepcję wiaduktu przy ul. Kąpielowej

NOWE Koniec nauki zdalnej 8 listopada 2020: nowe scenariusze. Do kiedy szkoły będą zamknięte dla starszych uczniów? Ważna konferencja premiera

Nauka zdalna od 26 października realizowana jest w szkołach średnich oraz częściowo w szkołach podstawowych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że taki tryb ma obowiązywać do 8 listopada 2020 r. Ma to jednak zależeć od sytuacji pandemicznej w kraju. Czy po 8 listopada 2020 r. uczniowie wrócą do klas, czy nauka zdalna zostanie wydłużona oraz czy nauczanie na odległość wróci również do klas I-III szkół podstawowych oraz do przedszkoli? Zobacz najnowsze scenariusze dotyczące powrotu starszych uczniów do szkół. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział, że na stacjonarne lekcje najwcześniej wrócą raczej maturzyści oraz ósmoklasiści. Kiedy zapadnie ostateczna decyzja? Niewykluczone, że dziś - 4 listopada 2020 - o dalszych losach szkoły i nauki zdalnej w czasie pandemii poinformuje premier Mateusz Morawiecki na ważnej konferencji, która rozpocznie się o godzinie 14.