Kraków. Kładka Bernatka rozświetlona na żółto i niebiesko. Jej podświetlenie towarzyszy ważnemu kulturalnemu wydarzeniu [ZDJĘCIA]

Kolorowa iluminacja kładki łączącej Kazimierz i Podgórze często towarzyszy wydarzeniom ważnym dla lokalnej społeczności. Kolory ukraińskiej flagi pojawiały się na niej już 24 sierpnia, aby uczcić przypadającą w tym roku 30. rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy. W ten sposób Kraków pokazał, jak ważni są dla miasta jego ukraińskojęzyczni mieszkańcy.

Kładka im. o. Bernatka podświetlona jest w pierwszym dniu wystawy poświęconej Ukrainie, organizowanej przez MCK.

Jest to wspólna polsko-ukraińska analiza kulturowych i historycznych narracji określanych jako „ukraińskie mity”, zachęcająca do refleksji nad bliskością Ukrainy i Polski, ich historii i współczesności w perspektywie sąsiedztwa i porozumienia. Można ją zwiedzać do 16 stycznia 2022 r w Galerii MCK przy Rynku Głównym 25.