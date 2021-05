Kraków. Kolejny weekend z Hype Parkiem. Ma być mniej uciążliwie. Organizatorzy wprowadzają zmiany

Tatry. Rura kanalizacyjna pod szlakiem na Kondratową. Skanalizowane mają być także inne schroniska

Tatrzańskie schroniska będą skanalizowane. Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym rozpoczął budowę sieci kanalizacyjnej do schroniska na Hali Kondratowej. Ścieki z tego miejsca popłyną do zakopiańskiej oczyszczalni rurą już w listopadzie.