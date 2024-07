Kraków. Koncert girlsbandu Modelki w Hype Parku! Robią wrażenie w sieci i na scenie! ZDJĘCIA

Modelki w Hype Parku Kraków

Modelki to trio, które w ostatnich miesiącach szturmem podbiło internet. O zespole, złożonym z trzech młodych artystek: Zuzy, Agi i Uli, jest coraz głośniej, czego przyczyną jest niemalejąca popularność kawałka "Chyba że z tobą", który w serwisie YouTube przesłuchano już ponad 30 milionów razy.

Po koncercie w małopolskiej miejscowości Bogucice (pow. bocheński), gdzie wystąpiły podczas lokalnego Dnia Dziecka, Modelki po raz kolejny powróciły do regionu, by tym razem zaprezentować się w krakowskim Hype Parku. Podczas koncertu dziewczyny wykonały swoje największe hity - nie zabrakło klasyka "Chyba że z tobą", debiutanckiego kawałka "Modelki" oraz obecnie hitujących "On Me" i "HIFI (7 bieg)".