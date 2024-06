Kraków. Krzyże Wolności i Solidarności dla działaczy opozycji antykomunistycznej. "Nikt z nas nie myślał o odznaczeniach, o uznaniach"

- Ten krzyż, to wyraz głębokiego uznania państwa Polskiego za podjęte wybory, za poświecenie i za gotowość do walki o najważniejsze dla polskiego narodu sprawy – powiedział podczas piątkowej uroczystości prezes IPN Karol Nawrocki, który w imieniu prezydenta RP wręczył odznaczenia. Krzyże Wolności i Solidarności są przyznawane przez prezydenta na wniosek prezesa IPN.

- Są na sali ci, którzy tworzyli przedsierpniową opozycję zanim powstała Solidarność. Są tacy, którzy tworzyli +Solidarność+ i +Solidarność+ Rolników Indywidualnych. Są wśród was represjonowani, inwigilowani przez system komunistyczny, także ci, którzy byli internowani w wojskowych obozach internowaniach. Reprezentujecie Państwo różne nurty +Solidarności+ i myślenia o wolnej Polsce. Są także wśród Was członkowie Ruchu Wolność i Pokój, Konfederacji Polski Niepodległej, ale to, co was jednoczyło, to myśl o tym, aby Polska była wolna, niepodległa, suwerenna i solidarna – zwrócił się do odznaczonych Nawrocki.