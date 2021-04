Kraków. Kuriozalne, podwójne miejsca postojowe. Deweloper tłumaczy: to miejsca rodzinne

Loku Vista to inwestycja realizowana przez dewelopera Lokum przy ulicy Walerego Sławka. Aktualnie w budowie jest III etap inwestycji, w ramach którego powstaje 121 mieszkań. Ukończony niedawno został II etap.

To, co rzuca się już w oczy, to dość nietypowe miejsca postojowe, które zostały już wybudowane przy inwestycji Lokum Vista. To w sumie 10 podwójnych miejsc parkingowych, każde za blokadą. Problem w tym, że z drugiego rzędu nie ma innego wyjazdu, niż przez pierwszy rząd. Za każdym razem ktoś musi wyjechać z przodu, aby ktoś inny mógł wjechać, czy wyjechać. Deweloper tłumaczy nam jednak, że miejsca postojowe są dobrze przemyślane.

- Miejsca postojowe, których fotografię pan przesłał, są standardowym rozwiązaniem traktowanym jako miejsca postojowe rodzinne, czyli należące do jednego gospodarstwa domowego. Z oczywistych względów nie mogą być to miejsca, które należą do obcych wobec siebie osób - mówi nam Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper.