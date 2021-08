Kraków. Malowniczy smoczy spektakl na Wiśle powróci we wrześniu

Przemierzający ulice Krakowa barwny pochód smoków oraz wieczorny pirotchniczno-świetlno-laserowy smoczy spektakl to tradycja, która od dwóch dekad przyciąga pod Wawel nie tylko najmłodszych. Przez 20 lat przedsięwzięcie Teatru Groteska wzbogaciło się o nowe atrakcje i efekty, do Wielkiej Parady Smoków dołączyły pikniki, konkursy.

Widowisko obejrzało przez ten okres ponad milion osób, jak oblicza Adolf Weltschek, pomysłodawca i reżyser Wielkiej Parady Smoków.

W ubiegłym roku dwudzieste, jubileuszowe "smoki" miały być największą paradą, jaka odbyła się dotychczas - „the best of Parada”, na której miały pojawić się najbardziej spektakularne stwory z niezwykłym spektaklem pirotchniczno-świetlno-laserowym. Te plany pokrzyżowała pandemia, ale po rocznej przerwie smoki wracają nad Wisłę, dopiero we wrześniu, ale, jak zapowiada reżyser widowiska, ma być spektakularnie.