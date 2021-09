Kraków. Miasto kupi od UJ sporo terenu pod... problematyczny park

Park ma być elementem tzw. Plant Podgórskich, które połączą siecią alejek kilka parków na południowym-wschodzie Krakowa: park Aleksandry, Lilii Wenedy, Jerzmanowskich, rzeczny Drwinka i Słoną Wodę.

Do tej pory miasto pozyskało w tym terenie już 1,35 ha działek z przeznaczeniem pod zieleń. Do poniedziałku, 20 września, można było składać uwagi do planu miejscowego „Piaski Wielkie”, obejmującego m.in. teren Słonej Wody. Po uchwaleniu planu kontynuowane będą rozmowy z właścicielami działek, które mogą zostać przeznaczone pod przyszły park.

Sprawa nie wygląda jednak tak kolorowo. Mieszkańcy od dawna apelują, aby stworzyć tam wielki park, zwłaszcza że niewiele trzeba robić, bo teren jest już zalesiony. W propozycji planu miejscowego jednak jedna trzecia terenu została przewidziana pod zabudowę blokami. Żeby uchronić zieleń, najlepiej byłoby… planu nie uchwalać.