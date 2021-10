Kraków. Miasto ogłosiło przetarg na ważny dokument dla premetra z tunelem pod centrum

Przetarg ogłoszono w oparciu o Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, w którym zarekomendowano linię premetra od ul. Jasnogórskiej do Wzgórz Krzesławickich o długość 21,82 km, która miałaby powstać do 2037 r. Zakres inwestycji będący przedmiotem przetargu obejmuje pierwszy etap tego wariantu - odcinek centralny od ul. Piastowskiej do ronda Generała Maczka, zaplanowany do realizacji do 2033 r.

Przybliżona długość odcinka centralnego to ok. 10,5 km, w tym odcinek tunelowy o długości ok. 5,6 km z 7 przystankami podziemnymi, estakada o długości ok. 1,4 km z 2 przystankami nadziemnymi oraz odcinek naziemny o długości ok. 3,5 km z 3 przystankami naziemnymi.