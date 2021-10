Kraków 2050. Mieszkańcy chcą polotu: miasto 15-minutowe, metro, wielka strefa parkowania, transport Wisłą, windy między dzielnicami

- Gdyby ktoś wiedział, jak będziemy się poruszać po Krakowie w 2050 roku, to byłby bogatym człowiekiem. Nikt nie przewidział pandemii, tego co zrobiły z nami elektryczne hulajnogi. Wydaje mi się, że za 30 lat dominującej roli nie będą pełnić samochody, a urządzenia osobistego transportu, np. hulajnoga, rower. Jeżeli pójdziemy w kierunku tworzenia miasta 15-minutowego, to będzie się można łatwiej przemieszczać. Jak ktoś był w Londynie, to wie, że są tam dzielnice, w których mieszkańcy wszystko mają pod ręką i przemieszczenia piesze i rowerowe są wystarczające - mówił prof. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej, który był jednym z ekspertów uczestniczących w konsultacjach.