Kraków. Miasto planuje zielony plac na Grzegórzkach, jest jednak problem z parkingami [WIZUALIZACJE]

Plan dla okolic fortu Luneta Warszawska. Inwestor upiera się przy budowie domów studenckich. Plan miejscowy to zablokuje?

Nie widać końca sporu wokół zagospodarowania terenów w pobliżu Fortu Luneta Warszawska - inwestor chce tam budować domy studenckie. Nie godzi się na to miejski konserwator zabytków. Inwestor składa odwołania, tymczasem plan zagospodarowania przestrzennego, który mógłby zabronić zabudowy w rejonie zabytku, wciąż nie powstał. - Powinien być już dawno uchwalony - przekonują radni dzielnicy Stare Miasto. Tymczasem plany budowy akademików krytykuje dr Krzysztof Wielgus, ekspert Twierdzy Kraków. - To nie jest żadne uzupełnienie zabytku, żadna integracja starego z nowym, to bardzo ingerencyjne, silne zniekształcenie bardzo cennego obiektu fortecznego - mówi Wielgus. Ale od razu zaznacza, że trzeba też w pewnym sensie oddać honor obecnemu inwestorowi. - On był w prawie coś takiego zaprojektować. Błąd polegał na daniu możliwości zabudowy w planie - podsumowuje.