Kraków. Miasto uhonorowało twórców teatralnych. Nagrody Teatralne im. Wyspiańskiego wręczone Anna Piątkowska

Piotr Sieklucki laureatem Nagrody Teatralnej im. Wyspiańskiego Andrzej Banas

Piotr Sieklucki z programem dla młodych widzów, twórcy spektaklu „Naturgemälde”, Trupa Komedianty, zespoły aktorskie tworzące spektakle „Ale babki! Krótka historia kobiet: od PRL-u aż do dziś” i „Zobacz ciało”, a także Krzysztof Bochenek za rolę w „Śmierci pięknych saren” oraz Ziuta Zającówna za pomysł i reżyserię spektaklu „Ale babki! Krótka historia kobiet: od PRL-u aż do dziś” – to laureaci 9. edycji Konkursu o Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego.