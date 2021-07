Kraków. Miasto zabiega o tytuł Zielonej Stolicy Europy prezentując nieistniejący park przy Karmelickiej. Aktywiści: To bezczelność Piotr Tymczak, (BD)

We wniosku aplikacyjnym do tytułu Zielonej Stolicy Europy 2023 miasto pochwaliło się parkiem przy ul. Karmelickiej, który jeszcze nie powstał. Zamieszczono tam też Superścieżkę na Grzegórzkach, której mieszkańcy nie mogą się doczekać od lat. Urzędnicy zaprezentowali też plac św. Ducha. Problem jednak w tym, że niedawna przebudowa tego miejsca jest szykowana do poprawki, bowiem uznano, iż za mało jest tam... zieleni.