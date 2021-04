Kraków. Miasto zapowiada budowę brakującego wjazdu z ulicy Podgórskiej na most Kotlarski. Ale jeszcze trzeba poczekać na tę inwestycję

Już od lat zwraca uwagę, jak ważna dla poprawy ruchu w tym rejonie byłaby budowa brakującej łącznicy. Jadąc samochodem od strony Zabłocia, po przejechaniu mostu Kotlarskiego można zjechać w prawo i przejechać do ul. Podgórskiej. Dzięki temu nie trzeba kierować się w stronę ronda Grzegórzeckiego i dodatkowo go korkować.

Problem pojawia się, kiedy jedziemy w stronę Zabłocia. W tym wypadku trzeba przejechać przez rondo Grzegórzeckie i często ul. Grzegórzecką, by wjechać na most. Ewentualnie można próbować pokonać Wisłę przez most Powstańców Śląskich i ul. Na Zjeździe, ale to nadkładanie drogi.

Przed laty urzędnicy informowali, że wjazdu na most nie można wybudować, bowiem miasto nie ma praw do terenu, na którym miałaby powstać. W magistracie zaznaczali jednak wtedy, że problem może zostać rozwiązany przy okazji przebudowy ul. Podgórskiej, w ramach której można wykupić potrzebne działki.