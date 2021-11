Kraków. Miasto zostało bez kamienicy w ścisłym centrum, teraz jeszcze płaci 7,3 mln zł Małgorzata Mrowiec

Ostatecznie 7,3 mln zł zapłaci gmina Kraków z tytułu bezumownego korzystania kamienicy przy pl. Wszystkich Świętych 11 współwłaścicielom tej nieruchomości. Taki jest wynik negocjacji, które w październiku prowadzili pełnomocnik prezydenta wraz z radcą prawnym. Jak podkreśla krakowski magistrat, jest to o ponad połowę mniej od kwoty, której domagali się współwłaściciele hipoteczni w pozwach i wezwaniach do zapłaty, które zarazem nie wyczerpywały możliwości zgłaszania kolejnych roszczeń. Nie zmienia to faktu, że miasto najpierw straciło tę kamienicę w ścisłym centrum, w którą zresztą latami inwestowało, a teraz dogadało się, że jeszcze zapłaci kilka milionów m.in. tajemniczej fundacji - z miejskiej kasy.