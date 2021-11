Ministerstwo bada sprawę wiaduktu przy Hali Targowej, który przestał być zabytkiem. Kiedy decyzja? Małgorzata Mrowiec

Postępowanie wyjaśniające dotyczące uchylenia wpisu wiaduktu nad ulicą Grzegórzecką w Krakowie do rejestru zabytków prawdopodobnie zostanie zakończone do końca listopada - informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Okazuje się też, że impulsem do ponownego przyjrzenia się całej sprawie było pismo Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - Oddziału w Gdańsku.