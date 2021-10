Kraków. Mieszkańcy chcą zablokować szybką kolej, bo miasto nie rozwiązało problemów komunikacyjnych na ul. Fredry [ZDJĘCIA]

- Na spotkaniach mieszkańców osiedla Łagiewniki z przedstawicielami miasta, województwa, PKP oraz radnymi w sprawie przejazdu kolejowego na ulicy Fedry, urzędnicy obiecywali, że przed uruchomieniem szybkiej kolei aglomeracyjnej do Skawiny powstanie Trasa Łagiewnicka oraz drogą łącząca ulicę Fredy z ulicą Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dodatkowo mówiono o planach bezkolizyjnego przejazdu w przyszłości nad torami. Teraz dowiadujemy się, że PKP planuje uruchomić połączenia do Skawiny 12 grudnia 2021 roku. Do tego czasu nie zostanie otwarta ani Trasa Łagiewnicka, ani nie powstanie droga do ulicy Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, nie mówią o bezkolizyjnym przejeździe. Skazuje się nas więc na komunikacyjny paraliż - mówi pan Bartosz, mieszkaniec ul. Fredry.

Wspomina, że poprzednio, gdy kursowały pociągi SKA, to całe okolica ul. Fredry była zakorkowana. - Tak było np. w marcu 2018 r. Mam to udokumentowane na zdjęciach. A trzeba zaznaczyć, że wtedy nie było jeszcze nowych bloków przy ulicach Fredry i Roi oraz kilku mniejszych budynków. Teraz na wspomnianym spotkaniu usłyszeliśmy, że po uruchomieniu nowych połączeń kolejowych szlaban na przejeździe na ulicy Fredry może być zamknięty nawet w sumie przez trzy-czwarte godziny. W takiej sytuacji nie widzimy innego rozwiązania, jak wnioskowanie o to, by zablokować uruchomienie połączeń szybkiej kolei do Skawiny do czasu aż miasto nie wywiąże się ze składanych obietnic - dodaje pan Bartosz.