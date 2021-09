Kraków. Mieszkańcy kontra spółdzielnia. Lokatorzy oburzeni horrendalnie wysokimi dopłatami za zużycie wody Bartosz Dybała

Lokatorzy kilkunastu mieszkań przy ulicy Widok w Krakowie mają żal do Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota Dąbie", że ta w lutym 2020 r. doliczyła im do rachunków za wodę 450 zł od mieszkańca Tomasz Hołod/zdjęcie ilustracyjne

Lokatorzy kilkunastu mieszkań przy ulicy Widok w Krakowie są oburzeni działaniami Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota Dąbie". Chodzi o zdaniem mieszkańców horrendalnie wysokie dopłaty do rachunków za zużycie wody. Lokatorzy twierdzą, że przyczyną był źle działający wodomierz. Chcieli oddać go do niezależnego eksperta, ale... urządzenie zostało zutylizowane. Należało do Wodociągów Miasta Krakowa, które zleciło ekspertyzę. - Stwierdzono, że wodomierz wskazuje prawidłowe zużycie wody - twierdzi spółka. Mieszkańcy nie zamierzają odpuszczać - chcieli poruszyć problem na walnym zgromadzeniu spółdzielni za 2020 r. Ale to nie zostało zwołane - oficjalnie przez epidemię koronawirusa. Mieszkańcy twierdzą, że spółdzielnia boi się konfrontacji.