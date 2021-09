Śmietnisko przy krakowskim szpitalu. Zamiast działań jest... przerzucanie się odpowiedzialnością

Jak mówi w rozmowie z nami Pan Adam, mieszkaniec ulicy Odrowąża, najgorsza sytuacja ma miejsce na odcinku między ulicami Emilii Plater i Wrocławską. To właśnie tu, wzdłuż muru wojskowego szpitala klinicznego ma leżeć zawsze najwięcej śmieci, w tym również (co zdarzyło się kilkukrotnie) wielkogabarytowych. Jak dodaje, jego zdaniem winnym całej tej sytuacji jest krakowskie MPO, które nie dość, że za rzadko sprząta w tym rejonie, to jeszcze robi to niedokładnie.

- Z moich obserwacji wynika, że oni nawet przyjeżdżają, tyle że stoją i nic nie robią. Po ulicy jeździ tylko maszyna (zamiatarka), która wykonuje wzdłuż ulicy kilka rundek. Moim zdaniem bezcelowo, bo po takiej ulicy jak Odrowąża wystarczy przejechać raz i jest czysto - mówi nam mieszkaniec.