Kraków. Mrożące krew w żyłach sceny na Zakrzówku. Placu budowy nikt nie pilnuje

Nagranie, pokazujące skaczących z budynku młodych ludzi, udostępnione zostało w mediach społecznościowych przez Macieja Fijaka z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. W poniedziałek rano sami pojawiliśmy się na placu budowy - przy powstającym budynku centrum sportów wodnych na Zakrzówku. Szybko przekonaliśmy się, że terenu zupełnie nikt nie pilnuje. Ustawione są tylko znaki, wskazujące zakaz wchodzenia. Brama jednak jest otwarta, w pobliżu - przy wodzie - coraz więcej plażowiczów, których nikt nie wyprasza. Nowy obiekt przez nikogo nie jest chroniony. Można po prostu na niego wejść, co ewidentnie uczyniło już wielu. Ściany zostały już popisane pseudograffiti, wszędzie leżą butelki po alkoholu.

Pracowników wykonawcy i ZZM spotykamy... dopiero kilkadziesiąt metrów dalej, w kontenerach na innej części budowy. Gdy pytamy Barbarę Kaźmirowicz z Zarządu Zieleni Miejskiej, dlaczego wejście na teren budowy w pobliże budynku centrum sportów jest otwarte, mówi, że... powinno być zamknięte. Przyznaje, że teren budowy nie jest strzeżony przez żadną firmę ochroniarską. - Takie historie, że ktoś skacze z nowego budynku do wody, zaczęły się dopiero kilka dni temu. Widząc, co się dzieje, będziemy oczywiście wnioskować do wykonawcy inwestycji o zapewnienie czynnej ochrony, czyli żeby ktoś faktycznie pilnował wejść - przynajmniej w weekendy - zapewnia Kaźmirowicz po naszej interwencji.