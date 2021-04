Kraków. Multikino wraca do gry. Pierwsze seanse w multipleksie od 29 maja

"Zgodnie z informacją z konferencji, która odbyła się 28 kwietnia br. ponowne otwarcie kin jest możliwe 29 maja br. Cieszymy się, że rząd potwierdza swoją decyzją fakt, że kina to bezpieczne miejsca spędzania wolnego czasu. Chcemy wznowić działalność kin sieci Multikino, tak szybko jak tylko to możliwe, czyli 29 maja br. Rozpoczęliśmy już rozmowy z dystrybutorami filmowymi w zakresie przygotowania dla Was atrakcyjnego repertuaru!" - zapowiedziało na swojej stronie internetowej Multikino.

W lutym tego roku, z warunkowego odmrożenie kin nie skorzystały multipleksy. Rzeczniczka Multikina, Natalia Kaleta-Nguyen, tłumaczyła wówczas, że kina potrzebują zdecydowanie więcej czasu, aby wejść w normalny rytm funkcjonowania.

29 maja sieć Multikino wraca do gry, oprócz filmów, dostępna będzie także oferta gastronomiczna multipleksu.

"Cieszymy się, że wraz z otwarciem instytucji kultury ponownie zostanie uruchomiona również gastronomia - tym samym mamy nadzieję, że dostępna będzie dla Was nie tylko oferta filmowa, ale również barowa. Co prawda szczegóły rozporządzenia w tym zakresie nie są jeszcze znane, ale oczekujemy, że regulacje dotyczące konsumpcji i zdejmowania maseczek powinny być przynajmniej takie same dla kin i jak dla restauracji" - czytamy w oświadczeniu sieci.