Kraków. Na co stawiają mieszkańcy w budżecie obywatelskim Piotr Rąpalski

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Aż 1043 wnioski złożono w tegorocznym budżecie obywatelskim. 216 to projekty ogólnomiejskie, a 827 to dzielnicowe. To wzrost o 55 wniosków w stosunku do roku 2020. Krakowianie stawiają na zielone projekty.