Kraków. Na razie biletowany taras widokowy, ale bez tańców na szczycie najwyższego budynku w mieście. Otwarcie już niebawem [ZDJĘCIA]

Plany zrewidowała pandemia koronawirusa. Towarzyszą jej obostrzenia dotyczące organizacji imprez. - W związku z tym nie spieszymy się obecnie ze znalezieniem najemcy dla najwyższych dwóch kondygnacji. Bierzemy pod uwagę, że trzeba zaczekać z docelowym zagospodarowaniem tej przestrzeni. W czasie pandemii może być to punkt widokowy, z którego - po wcześniejszym wykupieniu biletu - można będzie podziwiać panoramę miasta – informuje Jakub Wazowicz. - Myślimy też o tym, by na najwyższej kondygnacji powstało minimuzeum wieżowca. To byłaby multimedialna instalacja prezentująca wieloletnie dzieje najwyższego budynku w Krakowie i historię jego budowy – dodaje.

Cały kompleks Unity Centre będzie miał 46 tys. mkw. powierzchni pod wynajem. Na biura przeznaczone zostanie 30-32 tys. mkw. W samej wieży powierzchnie mają być wyższej klasy. Liczba stałych użytkowników kompleksu wyniesie 3-4 tys. osób.

Jakub Wazowicz przyznaje, że trwa wynajem powierzchni biurowych w wieżowcu i sąsiednich budynkach. W firmie GD&K zauważają, że w tym zakresie pandemia nie spowodowała wielkich utrudnień. - Nie narzekamy na brak zainteresowania wynajmem powierzchni. W obecnych czasach pandemii wiele firm szuka nowego miejsca do zaaranżowania przestrzeni biurowych, tak by spełniały obecne wymogi – przyznaje Jakub Wazowicz.

Zaznacza, że Unity Centre oferuje powierzchnie biurową o najwyższym standardzie, a najemcy mogą według własnych potrzeb zagospodarowywać przestrzenie. - Można więc stworzyć sale do prowadzenia wideokonferencji, co ostatnio jest bardzo popularne, czy wyznaczyć stanowiska do pracy, tak by był zachowany odpowiedni dystans – mówi Jakub Wazowicz. - Powierzchniami w naszych budynkach zainteresowane są firmy z kraju, ale też z całego świata. Coraz więcej firm przenosi swoje siedziby do Europy, także do Krakowa np. z Indii czy Bangladeszu wraz z pracownikami, bowiem u nas są lepsze warunki pod względem dostępu do internetu i pracy zdalnej, co ma istotne znaczenie w czasie pandemii. Mamy więc też kontakt z takimi najemcami – dodaje.