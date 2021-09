Kraków. Naukowiec Uniwersytetu Rolniczego: teren na Klinach trzeba by wykarczować. Oburzeni społecznicy piszą list do władz uczelni

Spór o użytek ekologiczny na Klinach

Akcja Ratunkowa dla Krakowa skierowała list otwarty do władz Uniwersytetu Rolniczego w sprawie dwóch pracowników uczelni (w tym jednego emerytowanego), którzy negatywnie wypowiadali się na temat planowanego utworzenia użytku ekologicznego na Klinach, gdzie deweloper - firma MDR Inwestycje - chce budować mieszkania.

W ostatnim czasie łąki, gdzie występują ściśle chronione rośliny, zostały zaorane, co oburzyło miejskich radnych oraz społeczników - grunty, gdzie doszło m.in. do orki oraz tzw. mulczowania, należą do MDR. Prezes firmy, Julia Bogdanowicz, twierdzi, że tereny na Klinach to tak naprawdę nieużytki. MDR swoje twierdzenia opiera m.in. na opiniach profesorów Mirosława Kasperczyka oraz Piotra Kacorzyka z krakowskiego UR. W jednym z materiałów promocyjnych, które ukazały się w mediach, prof. Kasperczyk powiedział wprost: "Trzeba by to wszystko wykarczować, wyrwać korzenie, zaorać i ewentualnie dopiero użytek jakiś założyć, czyli de facto obsiać".