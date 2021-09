Kraków. Nie ma zgody na tunel tramwajowy pod Alejami. Torowisko może powstać kosztem jezdni dla aut

- Ze względu na ochronę zieleni nie do przyjęcia jest wariant przebiegu linii tramwajowej w pasie zieleni alei Słowackiego. Z tego powodu nie do zaakceptowania jest też wariant drążenia tunelu pod ziemią z rampami wyjazdowymi o długości ok. 150 metrów. Takie rozwiązanie byłoby także niebezpieczne dla kamienic znajdujących się na Alejach – mówi Monika Bogdanowska, małopolska wojewódzka konserwator zabytków.