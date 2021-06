Kraków. Niedługo zostaną wznowione prace przy budowie odcinka trasy S7 Widoma - Kraków [ZDJĘCIA]

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie jednej z firm biorących udział w przetargu na kontynuacje prac przy budowie odcinka Widoma - Kraków. Zdaniem spółki Mirbud, firma Mosty Łódź - członek konsorcjum, które wygrało przetarg - nie ma dostatecznego doświadczenia w takich inwestycjach budowlanych. KIO uznało jednak, że odwołanie jest bezzasadne. To oznacza, że umowa na kontynuacje prac przy budowie tego ważnego odcinka może zostać podpisana jeszcze w czerwcu. Od Krakowa do północnej granicy województwa będziemy mogli pojechać "ekspresówką" w 2024 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pod koniec kwietnia rozstrzygnęła przetarg na kontynuację budowy odcinka Widoma Kraków. Wybrała została drugą pod względem ceny oferta konsorcjum Gülermak i Mosty Łódź, za ponad półtora miliarda złotych. To samo konsorcjum buduje północną obwodnicę, a Gülermak (tym razem w konsorcjum z inną firmą) projektuje i ma zbudować nową linię tramwajową do Mistrzejowic. Chodzi o 18,3-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Kraków Nowa Huta i Widoma. Dla Krakowa, oprócz samego połączenia w stronę Warszawy, oznacza to również połączenie z budowaną już północną obwodnicą miasta oraz długo wyczekiwaną przebudowę ulicy Kocmyrzowskiej. Na początku maja do GDDKiA wpłynęło jedno odwołanie od decyzji przetargowej, od konsorcjum, które było trzecie pod względem ceny. Firmy Mirbud i Kobylarnia oczekiwały za wykonanie prac 1,667 mld zł, co o ok. 120 mln zł przekraczało budżet GDDKiA.

- Przedsiębiorstwa te zakwestionowały zadeklarowane przez Mosty Łódź doświadczenie - mówi Iwona Mikrut z małopolskiego oddziału GDDKiA. Okazało się jednak, że Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie Mirbudu.

- Zdaniem KIO wybór oferty został wykonany prawidłowo. Aktualnie trwa tzw. kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Umowa na realizację inwestycji może być podpisana po pozytywnym zakończeniu tej kontroli. Chcielibyśmy podpisać ją jeszcze w czerwcu tego roku - mówi Iwona Mikrut.

Przypomnijmy, że 4 grudnia 2020 r GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawca inwestycji włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma – Kraków.

– Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej ilości pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Dalsze kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu – mówi Iwona Mikrut.

GDDKiA rozpisała kolejny przetarg, który wygrało konsorcjum turecko-polskie firm Gülermak i Mosty Łódź. Najszybciej wybudują środkowy odcinek Tymczasem na pozostałych odcinkach prace idą do przodu. Cały odcinek S7 na północ od Krakowa ma być ukończony w 2024 r. Budowa drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Najbliższe końca są prace pomiędzy Szczepanowicami i Widomą, gdzie zakończenie inwestycji planowane jest w jesieni 2021 r. Realizacja środkowego odcinka Szczepanowice - Widoma o długości 13,1 km jest najbardziej zaawansowana spośród czterech odcinków, na jakie została podzielona budowa ponad 55-kilometrowej drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa. Według GDDKiA prace na odcinku budowanej S7 Widoma Szczepanowice postępują. Aktualnie zaawansowanie robót drogowych wynosi 78 proc., natomiast robót mostowych 91 proc.

Odcinek Moczydło-Miechów już się buduje Od lipca 2020 roku trwa budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów. To zadanie ma się zakończyć w 2023 r. Kolejny odcinek S7,między węzłami Miechów i Szczepanowice ma podpisaną umowę z wykonawcą. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 5,33 km pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca musi uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji. Aktualnie trwają prace projektowe.