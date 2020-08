Kraków. Nowe osiedle komunalne gotowe, wkrótce pojawią się lokatorzy. Jest plac zabaw i zieleń [ZDJĘCIA]

Coraz bliżej do przekazania do Zarządu Budynków Komunalnych kolejnych nowych mieszkań. Tym razem chodzi o 165 lokali w siedmiu budynkach, które tworzą kameralne osiedle przy ul. Wańkowicza w Nowej Hucie. Byliśmy na miejscu. Zobacz nowe osiedle komunalne, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.