Kraków. Nowe perony na dworcu w Płaszowie w końcu gotowe Piotr Rąpalski

"Na stacji w Płaszowie ostatnie przygotowania do uruchomienia nowych i zmodernizowanych peronów. W piątek podróżni wygodniej wsiądą do pociągów, a wykonawcy przystąpią do kolejnego etapu przebudowy stacji" - podaje na FB PKP PLK. Cała inwestycja zaliczyła już spory poślizg, ale to co najważniejsze dla pasażerów uda się skończyć w tym roku.