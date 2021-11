Oszustwa na milion złotych przy sprzedaży mieszkań w Krakowie. Oskarżona Mariola M. zaprzecza zarzutom Artur Drożdżak

Oskarżona 61-letnia Mariola M. w piątek (19 listopada) nie przyznała się do winy przed krakowskim sądem i zaczęła składać wyjaśnienia odnosząc się do stawianych jej przez prokuratora zarzutów oszustw na kwotę blisko miliona złotych. Grozi jej do 12 lat więzienia.