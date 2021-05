Kraków. O jakich bulwarach wiślanych marzą mieszkańcy? Jest raport z konsultacji [WIZUALIZACJE]

Na podstawie wyników konsultacji zostanie opracowany projekt. Prace w tym zakresie mogą zacząć się po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania dla bulwarów. Jeżeli dojdzie do tego po wakacjach, to na sporządzenie dokumentacji będzie potrzeba około roku. Do realizacji przedsięwzięcia, które pewnie zostanie podzielone na etapy, mogłoby więc dojść w latach 2023-2024 - informuje Łukasz Pawlik, wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Najczęstsze uwagi mieszkańców dotyczyły poszerzenia drogi dla rowerów do szerokości minimum 3 metrów (koncepcja przewiduje wyznaczenie drogi dla rowerów oddzielonej pasem zieleni od alejek spacerowych, tam gdzie szerokość bulwarów na to pozwala). Pojawiły się także wnioski dotyczące odpowiedniego oznakowania tras rowerowych i pieszych, materiałów wykończeniowych nawierzchni, wskazania miejsc pod instalacje artystyczne oraz plenerowe galerie, likwidacji miejsc parkingowych, rozwiązań połączeń komunikacyjnych.

Na razie zaplanowano przebudowę bulwarów na odcinku od mostu Kotlarskiego od strony Kazimierza do ujścia Rudawy. Z podsumowania konsultacji wynika, że większość ich uczestników wypowiedziała się za potrzebą rewitalizacji tego obszaru. Do konsultacji włączyli się również radni dzielnicowi, którzy swoje uwagi oraz opinie zgłosili w postaci uchwał.

W związku z uwagami w projekcie koncepcyjnym zostanie uwzględnione poszerzenie odcinka pieszo-rowerowego na dolnym bulwarze pod Wawelem w celu weryfikacji zgodności takiego rozwiązania przez stosowne służby wydające pozwolenia m.in. PGW Wody Polskie oraz Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Chodzi o to, by uzyskać szerszą przestrzeń na dolnej alejce pod Wawelem, tak by zmieściła się tam droga dla rowerów i trakt dla pieszych. Na razie nie ustalono, jak technicznie można byłoby to rozwiązać. Jeden z pomysłów dotyczy tego, by osiągnąć to poprzez umieszczenie na zakolu Wisły pomostu. W odpowiedzi na uwagi urząd wyjaśnił jednak, że w planie zagospodarowania dla tego miejsca w katalogu obiektów dopuszczonych nie znalazł się pomost.