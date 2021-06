Kraków. "Odrodzenie" - dwa dni koncertów oraz wystawa multidyscyplinarna zorganizowana przez Ars Latrans

W piątek zobaczymy koncert popularnego rapera Meek, Oh Why?. Jego twórczość to wciągające połączenie historii tętniącego życiem miasta, młodości we współczesnym ujęciu, gier słownych i ironii, romantyzmu i utopijnych myśli z syntezatorowym brzmieniem, elementami hip-hopu i jazzowymi improwizacjami. Razem tworzą spójną i energetyczną całość, poetycki storytelling z elektronikąi w tle.