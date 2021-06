Kraków. Odsłonięto tablice poświęcone ofiarom obozów pracy przymusowej w Prokocimiu [ZDJĘCIA]

W ramach uroczystości odsłonięto tablicę Julag II przy ul. Podmiłów. Następnie nastąpiło przejście pod tablicę Baudienst przy skrzyżowaniu ulic Młodzieży i Bieżanowskiej.

Przypomnijmy, pomiędzy latem 1942 r. a jesienią 1943 przy ul. Cmentarnej w Prokocimiu (obszar między obecną ulicą Bieżanowską i torami kolejowymi) działał utworzony przez Niemców obóz pracy przymusowej zwany Julag II (niem. Judenarbeitslager). Trafiały do niego osoby pochodzenia żydowskiego, które były zatrudniane przy budowie linii kolejowej.

Uroczystości odsłonięcia tablic zostały zorganizowane przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego.

Na jednej z tablic zamieszczono informację: "W tym miejscu od lata 1942 do 1943 r. istniał niemiecki obóz pracy przymusowej - Judenarbeitslager (tzw. Julag II) - do którego władze okupacyjne kierowały ludność żydowską. Pod koniec 1912 r. uwięziono tu również około 2 tys. Polaków. W szczytowym momencie za drutami obozu przebywało około 2500 Żydów. Więźniowie pracowali przy budowie linii kolejowej Kraków - Łobzów - Kraków-Płaszów. Nosili cywilne ubrania, które na polecenie Niemców były oznaczane farbą. Miało to w założeniu utrudniać ucieczki. Co najmniej kilkudziesięciu więźniów zostało zabitych oraz zmarło z powodu represji, chorób, braku żywności oraz celowo stworzonych wyniszczających warunków obozowych. Najdłużej komendantem obozu Julag II był Obersturmfuhrer-SA Ludwik Hessler (w 1948 r. za popełnione zbrodnie skazany w Krakowie na śmierć). Po likwidacji Julagu II Niemcy skoszarowali w tym miejscu oddziały przymusowej Służby Budowlanej, które funkcjonowały tu do roku 1944".