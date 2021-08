Kraków. Ogromna darowizna na budowę Centrum Muzyki. Gmina nie chce ujawnić, kto przelał jej 10 milionów złotych

Magistrat nie chce ujawnić, kim jest darczyńca, który przelał 10 mln złotych miastu na budowę Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Złożyliśmy w tej sprawie do magistratu wniosek o dostęp do informacji publicznej. W ostatnich dniach otrzymaliśmy odpowiedź, w której niestety nazwisko darczyńcy nie pada. - Imię i nazwisko osoby fizycznej, która nie jest powiązana ze sferą spraw publicznych, jest daną osobową, stanowiącą kwestię prywatną, osobową czy intymną i jako taka nie zalicza się do zakresu spraw publicznych - odpowiedział nam Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru w urzędzie miasta.

Część prawników, z którymi rozmawiamy, twierdzi, że gmina powinna ujawnić dane tajemniczego darczyńcy. - Niewątpliwie otrzymanie przez miasto korzyści majątkowej powinno podlegać kontroli. Społeczeństwo ma prawo do tego, by wiedzieć: na jakiej podstawie został dokonany ten transfer, na jaki cel i kto go dokonał. Przekazane miastu środki stają się środkami publicznymi, dlatego w mojej ocenie takie informacje powinny zostać ujawnione w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednak z drugiej strony, nie możemy wykluczyć, że zawarto umowę darowizny, w której darczyńca zastrzegł anonimowość ze skutkami, które określono w umowie - komentuje mecenas Andrzej Bigaj.