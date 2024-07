Kraków. Opóźnienia na linii autobusowej nr 128. Pasażer pisze, MPK odpowiada

List Czytelnika w sprawie linii 128

Odpowiedź MPK Kraków

Jednocześnie wyjaśniam, że kierowcy autobusów na tej trasie mają problemy z punktualnym realizowanemu rozkładu jazdy w godzinach szczytu. Wynika to z tego, że trasa tej linii przebiega przez rejony miasta, gdzie pojawiają się utrudnienia w przejeździe, związane m.in. z robotami drogowymi. Największe problemy z przejazdem na tej linii kierowcy autobusów mają: od ronda Barei do ul. Meissnera i al. Pokoju do skrętu w ul. Ofiar Dąbia (w stronę Zajezdni Płaszów) oraz na ul. S. Lema i od ul. Meissnera do ronda Młyńskiego (w stronę pętli Górka Narodowa). W piątek, 5 lipca autobusy tej linii w godzinach popołudniowych od ok. 16.00 do ok. 18.00 miały opóźnienia sięgające od 3 do 18 minut. Od godz. 18.30 nie odnotowywaliśmy już opóźnień.

W kwestii rozkładów jazdy na pętli Mały Płaszów: