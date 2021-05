Kraków. Park Reduta z bazgrołami. Za to jest w końcu operator pawilonu. Będzie kawiarnia

Kraków buduje tężnie solankowe za miliony złotych, urzędnicy zachwalają ich prozdrowotne właściwości. Naukowcy i lekarze mają zastrzeżenia

Łącznie ponad 5 mln złotych wyda gmina na budowę trzech tężni solankowych w Krakowie (jedna działa już od ubiegłego roku). Urzędnicy zachwalają ich prozdrowotne właściwości. Lekarze mają zastrzeżenia. - Do tej pory nikt tego nie potwierdził - mówią. I uważają, że miasto powinno się skupić przede wszystkim na walce ze smogiem. - Uszkadzający wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ oddechowy i cały organizm jest udowodniony i bardzo niebezpieczny. Efekt krótkotrwałej ekspozycji na aerozol solankowy nie zniweluje go - mówi nam prof. Grzegorz Lis z Oddziału Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Wątpliwości jest więcej. Zdaniem niektórych naukowców tego typu obiekty nie powinny być budowane na terenach zielonych, ponieważ drobne krople solanki mogą uszkadzać rośliny i prowadzić do zasolenia gleby. Tymczasem jedna z tężni będzie zlokalizowana w rejonie Łąk Nowohuckich.